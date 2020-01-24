Пентагон может начать глобальную перестановку сил в этом году

Министр обороны Марк Эспер в четверг заявил, что он уже в этом году может начать давно ожидавшуюся глобальную реорганизацию военных сил в рамках новой стратегии Пентагона, в которой говорится о двух основных угрозах для США, исходящих от России и Китая.

Эспер заявил, что он не хочет устанавливать строгие временные рамки для завершения так называемого «пересмотра общей обороны». Как ожидается, перестановка американских военных сил по всему миру начнется после завершения этого пересмотра.

«Прежде чем определить дату окончания [пересмотра], я хочу убедиться в том, что мы будем находиться в лучшем положении к началу следующего финансового года [начинается 1 октября 2020 года – “Голос Америки”]», — заявил Эспер в беседе с журналистами. Он подтвердил свое намерение решить этот вопрос «достаточно скоро».

Эспер заявил об этом во время поездки в Майами. Сейчас министр обороны начал пересмотр военных миссий США в Латинской Америке. Это происходит в рамках глобального пересмотра рассредоточения американских военных по всему миру, что, как надеется министр, позволит Пентагону направить больше военных в Азию и вернуть часть военнослужащих из-за рубежа на родину.

Многие эксперты говорят, что необходимость в подобных решениях назрела уже давно из-за военных успехов, которых Китай достиг в регионе за последние два десятилетия, в то время как Америка больше концентрировалась на контртеррористических операциях в Ираке, Афганистане, Сирии и других странах.

В то же время, учитывая возросшее напряжение в отношениях с Ираном и с поддерживаемыми Тегераном вооруженными группировками, неясно, насколько большие перемены могут произойти – особенно в год, когда в США проходят выборы президента.

За пересмотром внимательно следят сторонники американского военного присутствия в Латинской Америке и Африке. Эти два региона, как правило, получают наименьшее финансирование в плане размещения американских военных.

Оценка ситуации в Африке начнется в пятницу. Наблюдатели ожидают как минимум умеренного сокращения военного присутствия США в Западной Африке, где, как опасаются многие представители администрации, усиливаются силы исламистов. Никаких окончательных решений принято пока не было.

Значительное сокращение числа военных в составе Южного командования США может произойти очень быстро. Американское военное присутствие в Латинской Америке в данный момент весьма незначительно. Речь в большинстве случаев идет о десятках военных, которые принимают участие в учениях. В то же время тысячи военнослужащих могут быть как выведены, так и направлены на Ближний Восток.

Эспер постарался развеять эти опасения в четверг во время посещения штаб-квартиры Южного командования, которая находится в Майами.

«Все всегда предполагают, что, когда мы говорим о пересмотрах, это означает сокращение. Необязательно… Это – одно из представлений, которые я пытаюсь развеять… Хотя это может означать изменение в размере [присутствия], это также может значить отправку дополнительных сил в регион, если они там нам нужны», — заметил министр.

В то время, когда американские военные пытаются более агрессивно отвечать на вызовы со стороны Китая, Южное командование доказывает, что Латинская Америка должна играть более серьезную роль в данном процессе.

Согласно данным Пентагона, за последние пять лет количество заходов китайских военно-морских судов в региональные порты увеличилось на 70%. Пекин наращивает продажи оружия, инвестиции в инфраструктуру и торговый оборот со странами Латинской Америки.

По подсчетам Южного командования, КНР продала в Венесуэлу оружия на 615 млн долларов только за последнее десятилетие.

Впрочем, остается неясным, какое именно решение будет принято руководством Пентагона, учитывая, что подобные тенденции проявляются сейчас по всему миру.

Один из представителей администрации, говоривший на условиях анонимности, заметил, что Южное командование ранее уже подвергалось сокращениям и страдало от перераспределения средств.

«Просто в порядке наблюдения – десять лет назад… для целей разведки у нас существовало [разведывательное] подразделение в Колумбии. Целая дивизия аналитиков, работающих по Колумбии. Сейчас у нас только два аналитика, занимающихся Колумбией», — заметил источник.

Сокращение численности аналитиков по некоторым направлением и смещение внимания на рост угроз со стороны России и Китая означает, что «мы берем на себя риск в ряде областей, чтобы справиться с существующей проблемой», — добавил представитель администрации.

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