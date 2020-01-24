Богатейшая женщина Африки ответила на обвинения в коррупции

Дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, которую считают самой богатой женщиной Африки, отвергла обвинения в коррупции.

Она заявила, что выдвинутые против нее обвинения «вводят в заблуждение и не соответствуют действительности», передает ТАСС.

Генеральная прокуратура Анголы объявила ее подозреваемой в неверном распределении финансовых ресурсов государственной нефтяной компании Sonagol.

Душ Сантуш подозревают в отмывании денег, торговле влиянием, вредоносном управлении, подделке документов и других экономических преступлениях.

Генпрокуратура потребовала от нее вернутся в Анголу и пригрозила выдать международный ордер на арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о преследовании душ Сантуш, которая является гражданкой РФ и имеет реальные шансы стать президентом страны с самой быстрорастущей в Африке экономикой.

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