Названы способы отличия настоящих запчастей для автомобилей от поддельных

На рынке автодеталей могут появиться самые настоящие подделки. Важно уметь отличать настоящие запчасти от фальшивой, особенно, если внешне они очень похожи.

Не каждый опытный автомеханик способен отличить внешне деталь, сконструированную официальной компанией-производителем. В настоящее время большая часть контрафактной продукции такого типа создается в азиатских государствах и в Китае, в частности. Современное оборудование дает возможность делать запчасти, очень напоминающие оригинал. «Подвальные» станки изготавливают такие детали, внешне выглядящие аккуратнее и солиднее оригинальных. Между тем, это не означает, что подделка станет работать продолжительное время, так как используемые для сборки материалы не во всех случаях отвечают нормам качества и техническим параметрам.

Понять, что перед водителем «фейк», можно различными методами. К примеру, серийный номер, который на фальшивках сложнее, чем на настоящей модели. Другой эпизод — упаковка. Так, если реализаторы поддельного масла пытаются сделать красивую обложку, то разработчики контрафактных деталей заморачиваются на их внешности, пренебрегая упаковкой. Последний фактор касается стоимости. Перед покупкой нужного элемента нужно проверить его у нескольких продавцов, на основе чего сделать вывод — у официального изготовителя он не будет продаваться менее среднерыночной цены.

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