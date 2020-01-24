В соседнюю с Венесуэлой Колумбию прибыли военные США

24.01.2020, 4:58, Новости дня

Военные США прибыли на колумбийскую базу, чтобы принять участие в учениях, сообщили вооруженные силы Колумбии.

В Колумбии уже находится первая группа военных, которые примут участие в учениях. Вооруженные силы Колумбии сообщили, что военные США прибыли «для запуска планирования и зачисления персонала».

Учения продлятся до 29 января, передает РИА «Новости».

20 января США сообщили об отправке в Колумбию 75 десантников и 40 служащих ВМС.

Военные учения вызвали критику со стороны левых сил и оппозиции в Колумбии. Они видят в учениях устрашающую акцию, которая нарушает суверенитет страны.

Напомним, Вашингтон подозревали  в том, что он намерен использовать Колумбию для военного вторжения в Венесуэлу.



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