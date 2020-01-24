Мнение: Учет и контроль

Опубликован список государственных наград и прочих знаков отличия и доблести нового министра здравоохранения Мурашко:
— медаль «За содействие органам наркоконтроля»
— медаль «За боевое содружество»
— медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»
— юбилейная медаль «45 лет 3 отдел управления «П» СЭБ ФСБ России»
— памятная юбилейная медаль МВД России «100 лет международному полицейскому сотрудничеству»
— памятный знак «Медицинская служба уголовно-исполнительной системы»
— грамота Союза машиностроителей России
— благодарность ФСБ России
В целом видно, что некоторое представление о медицине у человека в организационном смысле есть. Впрочем, и другие сферы интересов тоже широко представлены. Так что соискатель может руководить весьма разнообразным кругом вопросов примерно с одной и той же компетентностью.
В целом нынешнее правительство уже охарактеризовано как правительство контролеров: большая часть из новых министров занимались не столько отраслями, которыми их бросили руководить, сколько надзором. При таком составе «прорыв» исключается однозначно — это правительство, которое будет держать оборону на рубежах. С задачей умереть возле этих трех березок, но не отступить. Впрочем, такая стратегия обычно заканчивается всегда одинаково — приходится копать новые окопы далеко от нынешней линии фронта.
Источник: Эль Мюрид
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