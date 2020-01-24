Мнение: ГРУ-отравители….

Болгария объявила в розыск трех неназванных россиян. Их подозревают в отравлении «неопознанным фосфорорганическим веществом» болгарского предпринимателя-оружейника.

По версии Bellingcat и The Insider отравителями были офицеры ГРУ. Один из них даже на видеозапись попал. Вот он, как интеллигент, еще и в шляпе.

А из китайского города Ухань с населением в 11 млн. человек расползается коронавирус. Выдвинута версия, что источником болезни могло стать мясо грызунов, которое китайцы употребляли в пищу.

Удивительно, что китайцы не обвиняют Россию, мол, это офицеры ГРУ завезли в Китай отраву, которым накормили крыс…

На картинке: изображения известных штаммов коронавируса. Фото: Zuma / ТАСС

Источник: Ирек Муртазин

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