Мнение: ГРУ-отравители….

Болгария объявила в розыск трех неназванных россиян. Их подозревают в отравлении «неопознанным фосфорорганическим веществом» болгарского предпринимателя-оружейника.
По версии Bellingcat и The Insider отравителями были офицеры ГРУ. Один из них даже на видеозапись попал. Вот он, как интеллигент, еще и в шляпе.
А из китайского города Ухань с населением в 11 млн. человек расползается коронавирус. Выдвинута версия, что источником болезни могло стать мясо грызунов, которое китайцы употребляли в пищу.
Удивительно, что китайцы не обвиняют Россию, мол, это офицеры ГРУ завезли в Китай отраву, которым накормили крыс…
На картинке: изображения известных штаммов коронавируса. Фото: Zuma / ТАСС
Источник: Ирек Муртазин
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