Гидрометцентр предсказал похолодание в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в феврале.

По его словам, не следует рассчитывать на «холодный февраль», месяц вряд ли «будет очень морозным». Однако «температура будет ниже январской», сказал Вильфанд.

Февраль окажется «неоднородным», будут «периоды похолодания до 5–10 градусов», температура «ожидается по расчетам ниже 10 градусов мороза», передает РИА «Новости».

Как сообщил Вильфанд, февраль «будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом».

В пятницу в Москве ожидаются сразу снег, мокрый снег и дождь, днем в столице будет плюсовая температура.

Напомним, синоптики объяснили, почему в РФ установилась аномально теплая погода.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вербальная память отвечает за запоминание речевой информации – слов и сложных образов. Ее нарушения могут проявляться, например, сложностями с вспоминанием чего-либо. Ученые установили, как нарушения этого вида памяти связаны с распространенным симптомом менопаузы, приливами жара. Новое исследования опубликовано в журнале Menopause. Ранее уже было показано, что у женщин с началом менопаузы появляются сложность с вербальной […]