Гидрометцентр предсказал похолодание в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в феврале.
По его словам, не следует рассчитывать на «холодный февраль», месяц вряд ли «будет очень морозным». Однако «температура будет ниже январской», сказал Вильфанд.
Февраль окажется «неоднородным», будут «периоды похолодания до 5–10 градусов», температура «ожидается по расчетам ниже 10 градусов мороза», передает РИА «Новости».
Как сообщил Вильфанд, февраль «будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом».
В пятницу в Москве ожидаются сразу снег, мокрый снег и дождь, днем в столице будет плюсовая температура.
Напомним, синоптики объяснили, почему в РФ установилась аномально теплая погода.
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