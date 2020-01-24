Трамп представит ближневосточный мирный план на переговорах с Нетаньяху

24.01.2020, 4:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он представит свой долгожданный мирный план для Ближнего Востока уже на следующей неделе, когда Вашингтон посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Во время общения с журналистами на борту президентского самолета, находящегося на пути в Майами, Трамп заявил, что палестинцы могут первоначально негативно отреагировать на его предложение, но в итоге они получат выгоду от этого плана.

«Это прекрасный план… Это план, который действительно сработает», — заявил Трамп, чья встреча с Нетаньяху в Белом доме запланирована на ближайший вторник.

Сегодня же вице-президент Майк Пенс сообщил, что Трамп пригласил Нетаньяху и его главного политического соперника Бенни Ганца в Вашингтон, чтобы всем вместе обсудить ближневосточный мирный план.

Представители администрации, скорее всего, представят в ближайшее время некоторые подробности предложения о достижении мира на Ближнем Востоке. Публикация документа, который должен разрешить многолетний конфликт израильтян и палестинцев, постоянно откладывалась на протяжении последних месяцев. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Содержание политической части мирной инициативы тщательно охранялось от широкой публики. Ранее стали известны только экономические предложения, содержащиеся в плане Трампа.

«Президент Трамп попросил меня передать приглашение премьер-министру Нетаньяху приехать на следующей неделе в Белый дом, чтобы обсудить региональные вопросы, а также перспективу мира здесь, на Святой земле», — сказал Пенс после встречи с Нетаньяху, которая прошла в посольстве США в Иерусалиме.

О палестинцах Пенс не сказал ни слова. Набиль Абу Рудейнех, официальный представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса сказал: «Мы предупреждаем Израиль и администрацию США не пересекать красную черту».

Нетаньяху принял приглашение американского президента. В его офисе сообщили, что премьер вылетит в США в воскресенье.

Главный соперник Нетаньяху, бывший генерал Бенни Ганц на этой неделе отказался от своих возражений по поводу публикации мирного плана перед парламентскими выборами, которые состоятся в Израиле в марте. Ранее он выступал против этой инициативы, называя ее «вмешательством в выборы».



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