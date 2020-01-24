Телеаудитория разбирательства по импичменту Трампа сократилась за сутки на 19%

В среду телевизионную трансляцию разбирательства в Сенате по поводу президентского импичмента посмотрели около 8,9 млн американских телезрителей. Аудитория значительно сократилась в сравнении с первым днем слушаний: во вторник, по данным агентства Nielsen, за дебатами в Сенате следили примерно 11 млн телезрителей.

Исследователи включили в расчеты аудиторию телеканалов ABC, CNN, CBS, NBC, MSNBC и Fox News, которые транслировали слушания в прямом эфире с 13 до 17 часов по времени Восточного побережья США. В среду заседание в Сенате продолжалось до 21:43 по времени Восточного побережья.

За сутки рейтинги дебатов снизились на 19%. Во вторник сенаторы в течение многих часов разбирались с процедурными вопросами, в среду демократы начали представлять свои аргументы в защиту отстранения президента от власти.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на «Завод газетной бумаги» в Шклове заявил, что республику «поставили раком» по углеводородам. «Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать», – сказал Лукашенко, передает Daily Storm. Он, обращаясь к чиновникам и руководству предприятия, призвал думать их о благе государства и «защитить свой […]