Автоновости: Карлос Гон предрек Nissan скорое банкротство

В деле бывшего руководителя Renault-Nissan обозначился новый поворот, который при определенных условиях может привести к дополнительным расследованиям. Заявления Карлоса Гона связаны с неблагополучным финансовым положением компании.
Срок жизни компании Nissan не превысит трех лет, после чего фирму ждет банкротство: таков прогноз Карлоса Гона. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил на пресс-конференции его адвокат Нобуо Гохара, который во время следствия по делу Гона в Японии регулярно с ним общался.
При этом Гохара отметил, что экс-глава Nissan не приводил никаких конкретных доводов в подтверждение своего прогноза: идея о скором банкротстве Nissan на данный момент выглядит исключительно личным мнением Гона.
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С другой стороны, оно косвенно увязывается с недавними заявлениями топ-менеджера о том, что все дело вокруг его якобы финансовых махинаций инспирировано некими недобросовестными сотрудниками Nissan, которые хотели ему отомстить. Об этом он заявил после бегства из-под ареста в Токио, находясь в нейтральном Бейруте. Карлос Гон продолжает отрицать все обвинения.
Согласно утверждению Гона, у него имеются все необходимые доказательства, обеляющие его имя, и сейчас бизнесмен имеет возможность защищать самого себя. В Токио, где он находился под стражей с ноября 2018 года, ему якобы такой возможности не давали.
В конце декабря прошлого года Карлос Гон бежал из Японии и объявился в Ливане. По неподтвержденным данным, его вывезли из дома в чехле от музыкального инструмента сотрудники частной охранной фирмы, которые прикинулись музыкантами, а организовала побег его супруга (ей, к слову, сейчас тоже угрожает арест).
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