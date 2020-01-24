Автоновости: Посмотрите, как российская копия Tesla Cybertruck «рубится» в снегу

Экстравагантный дизайн первого пикапа марки Tesla спровоцировал появление на свет множества пародий – как в США, так и в России. И одной из них устроили своего рода ходовые испытания, которые «пикап», по большому счету, не выдержал: все дело в агрегатной базе.

Создали это механическое нечто чудаковатые механики из новосибирского "Гаража 54". И, учитывая минимализм дизайна "Кибертрака", обошлись болгаркой и сварочным аппаратом, а базой для проекта стал очень пожилой УАЗ-469.

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Внедорожнику срезали штатный кузов, наварив взамен металлический каркас и новые "кузовные панели", стекла имитировали листами поликарбоната – а вот "оптика" пародийной копии, как и в оригинале, светодиодная. Получил "пикап" и эффектные внедорожные колеса на симпатичных черных дисках. Силовая установка осталась штатной: это 75-сильный 2,5-литровый атмосферник.

Свое творение видеоблогеры не преминули испытать российской зимой. Правда, учитывая отсутствие положенной светотехники, зеркал и тому подобного поездить новосибирский "Кибертрак" смог только за пределами дорог общего пользования – попросту, в поле. Где благополучно и застрял в снегу: не спасли ни полный привод, ни мощная резина.

Зато в центре Новосибирска, куда российский "Кибертрак" доставили на эвакуаторе, творение "Гаража 54" произвело настоящий фурор.

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