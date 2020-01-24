Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Китай

Российским гражданам не следует ездить в Китай, сообщил Роспотребнадзор. Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число жертв нового типа коронавируса в стране достигло 25 человек.
В 29 китайских провинциях новым коронавирусом заразились 830 человек, передает РИА «Новости».
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Китай «до стабилизации эпидемической ситуации», передает ТАСС.
По состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирус в РФ выявлено не было.
Тем, кто все же будет в Китае, российское ведомство посоветовало избегать зоопарков, массовых мероприятий с привлечением животных, а также использовать маски для защиты органов дыхания. Следует мыть руки после посещения общественных мест. Есть нужно термически обработанную пищу, пить – бутилированную воду.
21 января Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России не ездить в китайский город Ухань, где на тот момент от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли шесть человек.
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