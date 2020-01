У некоторых проектов для PS4 не заметили плашки «эксклюзив PlayStation»

На сайте компании Sony отсутствуют плашки «Эксклюзив PlayStation» у определенных устройств. На это обратили внимание геймеры.

Упоминания об эксклюзивах нет на некоторых страницах, включая The Last Guardian, Horizon Zero Dawn. По мнению экспертов, у многих проектов никогда не было плашек подобного рода, невзирая на распространенное мнение. В это же время упоминание о них можно найти у Bloodborne или God of War. Остается неизвестным, по какой методике Sony предоставляет «Эксклюзивы PlayStation». Дефицит плашек не помешал присутствию указанных выше игр в общем перечне уникальных проектов для платформы четвертой версии.

В списке для PS4 нельзя увидеть Dreams. Ранее представители портала Eurogamer утверждали, что инструментарий от Media Molecule посетит PC. Прямо о релизе на компьютер говорили сотрудники Kotaku, но в отношении Horizon Zero Dawn. Новинка должна выйти уже в течение нынешнего года.

Ранее сообщалось, что японская корпорация намерена продемонстрировать публике PlayStation 5 в феврале. Такого мнения придерживается геймдизайнер Дэвид Джафф, который считает, что Microsoft ныне находится в более выгодном месте со стороны маркетинга, в связи с чем ранняя премьера очень обоснована.

