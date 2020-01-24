Мнение: Как правые шли к успеху (путь СПС в небытие)

Пиарщица и журналистка Елена Дикун, одно время очень близкая к Немцову и руководству СПС, запостила у себя в ФБ «краткую версию своих мемуаров» о том, как СПС шел к своему бесславному концу (от которого, между прочим, отечественные «правые» не могут оправиться до сих пор). Весьма интересно и познавательно, грех не перепостить.

«Правые силы в 1999 году вьехали в Думу на плечах стремительно набирающего популярность премьер-министра Владимира Путина. Вся предвыборная кампания строилась на лозунге: «Путина- в президенты, Кириенко- в Думу. Молодых надо!». Незадолго до выборов премьер Владимир Путин дал аудиенцию «первому номеру» СПС Сергею Кириенко. Сергей Владиленович под софиты телекамер вручил Владимиру Владимировичу толстенный том программы СПС. Эта сцена была включена в рекламный ролик блока правых – как живое свидетельство нерушимого союза с преемником президента России Бориса Ельцина.

В 1999 году «Правые силы» , первый и единственный раз, прошли в Думу, набрав 8, 52 процента голосов и опередив «Яблоко». Победу праздновали в модном ресторане «Три пескаря», расположенном в здании РИА-Новости на Зубовском. Там же располагался штаб СПС, а само агентство положило немало сил на информационную поддержку правых. Когда веселье было в самом разгаре, приехал премьер Путин, который до этого поздравил уже с победой «медведей». Анатолий Чубайс поднял фужер за Владимира Путина: «Вы нам очень помогли, спасибо». Зал грохнул: «Ура Путину!» Вокруг премьерского стола началось столпотворение, каждый спешил чокнуться с будущим президентом. От шума проснулись даже дремавшие в аквариумах пескари. Когда чоканье кончилось, Путин взял алаверды: «Если бы вы не прошли в Думу, без вас там было бы плохо. Я вам помог ребята, теперь вы помогите мне.» Потом опять держал речь Чубайс: «Некоторые говорят, что я приватизировал всю страну. И даже премьер-министра приватизировал». «Толян, ну это ты слишком», — смущенно улыбаясь , перебил Путин. «Нормально, я знаю, что я говорю»,- упорствовал Чубайс. После взаимных объяснений Владимир Владимирович и Анатолий Борисович крепко обнялись и поцеловались. Зал скандировал: «Путину- ура!», «Ура Чубайсу!», «Ура правым!». Всем присутствовавшим было абсолютно ясно, кто ковал эту победу: вот они , два героя, два триумфатора нынешних выборов.

Под занавес на банкет заскочил «первый номер» СПС Сергей Кириенко, который циркулировал между эфирами. Сергей Владиленович, выдохшийся на телеинтервью, сказал просто и незатейливо: «За нас с вами и хрен с ними». На этих словах в зал внесли огромный бисквитный торт с надписью «Союз правых сил» и подутомившаяся публика в сотый раз крикнула: «Ура!». Голоса уже сели, но кричать еще хотелось.

Когда правые укоренились в Думе, их эйфория по поводу Путина стала постепенно улетучиваться. Точнее сказать – мнения разошлись. Чубайс и Кириенко по-прежнему настаивали на безоговорочной поддержке Путина, Немцов и Хакамада ушли в оппозицию, Гайдар хранил нейтралитет, он вообще старался быть вне политики. Все больше нарастали разногласия по поводу действий власти, особенно в части войны с Чечней.

В июне 2001 года председателем Федерального Политсовета СПС был избран Борис Немцов. С прицелом, что он поведет партию к победе, а иного никто и не мог помыслить, на парламентских выборах. Изначально ему был дан карт-бланш на подбор кадров и стратегию. На тот момент исполком партии возглавлял «человек Чубайса»- Борис Минц. Помню, как впервые увидела его. В крошечный двор офиса партии на Андроньевской въехал огромный лимузин, заполнивший всю территорию. Открылась дверь, и показались шикарный лакированный ботинок и мощная рука с огромным бриллиантовым перстнем. В этот момент лучи яркого осеннего солнца попали на камень и я чуть не ослепла от сияния.

Минца сменил «человек Немцова» Эльдар Янбухтин, который в перспективе должен был возглавить предвыборный штаб. Боря был рубаха-парень, чуть ли не каждый второй у него был друг или приятель, но, увы, у него никогда, в отличии от Чубайса, не было своей команды и был плохой «нюх» на людей. Янбухтина он нашел в бане у Михаила Лесина. У Эльдара была свое рекламное агентство и до этого он поработал на выборах «Отечество- Вся Россия». Эльдар сходу проявил себя как « крепкий хозяйственник». Первым делом, он проверил счета за телефонные переговоры партийцев с регионами и выявил нескольких нарушителей, который за казенный счет звонили своим родным. Им было строго поставлено на вид. Потом Эльдар постепенно перевел рекламные потоки СПС под крыло своего агентства. Многие считают, что Эльдар был изначально «засланным казачком» , дескать он должен был выведать все секреты «правых», а потом сбежать с ними в стан противника. Но на мой взгляд , здесь не было никакой конспирологии, дело было в личностном конфликте двух альфа-самцов. В какой-то момент Боря, который всегда был горяч на язык со своим окружением, перегнул палку и чем-то сильно обидел Эльдара. Тот как восточный человек затаил обиду и коварно вонзил нож в спину. Поздним вечером в марте, когда уже шла предвыборная кампания, Янбухтин неожиданно собрал весь исполком в ресторане рядом с штабом. Эльдар бил на жалость, дескать он положил столько сил на правое дело, столько всего задумано, но Борис Ефимович совсем его сгнобил. Больше терпеть унижения он не может. И, увы, как ему ни тяжело, он покидает нас, уходит на улицу. Женщины чуть ли не плакали, у мужчин на скулах ходили желваки. «А ты предупредил Борю о своем уходе?» — в лоб спросила я. «Нет, -ответил Эльдар. –Вы, мои соратники, и я первым вам сказал. Надеюсь, что никто из вас сейчас не побежит ему доносить». Расчет был верным: когда новость просочится наружу и Боря узнает о ней со стороны, например , от журналистов, для него это будет сокрушительным ударом . Все с подозрением посмотрели на меня. Под предлогом, что мне надо в туалет , я выползла из-за стола. Из укромного места я и сообщила Боре невеселые новости. Он тяжело молчал…

Через несколько дней Эльдар уже трудился в штабе Единой России, а Немцова, то ли в наказание за кадровую ошибку, то ли, чтобы занять чем-то, решили «утяжелить». Точнее его образ. Дескать, он слишком легковесно выглядит и электорат его серьезно не воспринимает. Алексей Волин организовал в подведомственном ему на тот момент агентстве РИА-Новости, занятия с имиджмейкерами, психологами и специалистами по публичным выступлениям. Учеба проходила за закрытыми дверями, и что там делали с начальником , я не знаю. Моя миссия была привезти Борю утром в субботу на занятия и караулить под дверью почти весь день, чтобы он не сбежал. Через три месяца учебы Борис Ефимович, который от природы был прирожденным оратором и умел заводить толпы на митингах, не мог свободно вымолвить ни слова, стал зажат и скован. Тогда все махнули рукой, пусть остается таким, какой он есть…

Тем временем бразды правления негласно взял на себя Анатолий Чубайс. Руководить штабом он прислал свое доверенное лицо Алика Коха. Никогда в жизни не встречала более хамоватого человека. Видимо, это шло от каких-то глубинных комплексов. Вместо «здрасьте», он посылал тебя сразу на три буквы. Когда в очередной он мне прилюдно нахамил я сказала : На каком основании вы позволяете себе так вести? Или извинитесь или идите на …» После этого он мне больше не хамил .

Кох задружился с пиарщицей Мариной Литвинович, которая еще при Эльдаре десантировалась в СПС. Странные мальчики и девочки наводнили особняк на Андроньевской. Они постоянно рисовали какие-то графики, диаграммы и демонстрировали их на больших экранах. Понять, что за этим реально стоит, было трудно, но это производило эффектное впечатление. Даже Чубайсу нравилось.

Всю предвыборную весну и лето Кох и Литвинович беспрерывно совещались за закрытыми дверями. Уже были закуплено время телеэфиров, площади в печатных СМИ, площадки для наружной рекламы. А контента все не было и не было , политическая повестка была туманна, даже основных тезисов , за что агитируем не было. Осенью выяснилось, что король гол и в паблик нечего ставить. Тогда подвинули Коха, изгнали Литвинович и Чубайс прислал своего верного Санчу Пансу Андрея Трапезникова с товарищами. Трапезников как опытный аппаратчик навел кой-какой порядок в делах и дело хоть как-то сдвинулось с мертвой точки. Для поднятия боевого духа была даже проведена яркая акция- договорились с программой «Что ? Где? Когда?» и команда СПС поучаствовала в телевизионной игре, продемонстрировав свою находчивость и знания. Памятуя , как оглушительно прогремел СПС , когда Лукашенко департировал Немцова и Хакамаду из Белоруссии, попробовали повторить успех. Немцов в сопровождении соратников — Леонида Гозмана и Константина Ремчукова полетел в Минск на встречу с друзьями белорусскими оппозиционерами . Но батька на эту удочку не поддался. Никто нас не задержал, все пошло буднично, а СМИ даже не заметили нашего вояжа.

Не прославившись особо громкими делами за время пребывания в Думе, правые в 2003 году решили повторить трюк, который привел их к победе на выборах в 1999-м году, — безоговорочно поддержать Путина. Немцов был против- он призывал уходить в открытую оппозицию. Помню, как перед каждым телеэфиром накачивали Борю: «Ни слова против Путина. Ты нас всех под монастырь подведешь». Кох матом орал на него. Немцову как командному игроку ничего не оставалось, как подчиниться мнению большинства. Перед последним эфиром, когда уже все понимали, что все проиграно, Боре разрешили говорить все, что он считает нужным.

Многие убеждены, что Кремль , разозленный защитой правыми Михаила Ходорковского и другими демаршами, зарубил их на выборах. У меня иное видение- особых препятствий никто не чинил, но и не помогал- выплывайте сами. То, что СПС всю предвыборную кампанию не мог четко определиться, по пути ему с Путиным или нет, и пытался усидеть на двух стульях и привело его к провалу на выборах. Даже огромный финансовый ресурс, которым обладал СПС, а его поддерживали практически все олигархи, не спас ситуацию. Миллионы были выброшены на ветер. В последний день кампании касса была девственно пуста. Помню, как понадобились 10 тысяч баксов, которые запросил один журналист за сюжет (как будто это могло поправить безнадежную ситуацию), а их просто не было. Тогда пришлось вытребовать назад эту сумму у другого журналиста, который не отработал свой гонор. Но все это уже были напрасные потуги» (КОНЕЦ)

Ну, что тут скажешь? Красота! 🙂 Самое удивительное, что точно такими же идиотами они остаются в непрерывном режиме и по сей день — с Немцовым и без Немцова, с деньгами и без денег. «Это, видимо, что-то в крови», как пел некогда БГ. Об этом удивительном бесплодии «правой идеи» в России еще размышлять и размышлять.

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на «Завод газетной бумаги» в Шклове заявил, что республику «поставили раком» по углеводородам. «Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать», – сказал Лукашенко, передает Daily Storm. Он, обращаясь к чиновникам и руководству предприятия, призвал думать их о благе государства и «защитить свой […]