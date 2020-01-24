Сноуден отреагировал на желание США заполучить Ассанжа

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что думает о возможной экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Сноуден считает, что многие противники Ассанжа выступают против основателя WikiLeaks «из-за его личных качеств», а также из-за «его прежней политики, его работы».

Ассанжа «обвиняют в предвзятости», сказал Сноуден, предложив при этом «подумать о том, что произойдет», если Ассанж окажется «в тюрьме» за обнародование информации, которую сами США «признают достоверной», передает RT.

При этом Сноуден напомнил, что Ассанж «не является гражданином США, у него нет грин-карты». Ассанж в США не живет и никак с этим государством не связан.

«И вот мы доставим его в США, где он проведёт остаток своей жизни в тюрьме за преступление рассказывать правду», – сообщил Сноуден.

Он беседовал с экс-президентом Эквадора Рафаэлем Корреа, который с 2018 года ведет на RT еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа».

Накануне лондонский суд перенес слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks.

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