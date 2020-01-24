Мнение: «Ты их в дверь, они в окно»

Ловкий наш президент придумал, как вернуться в элиту мировой политики, обойдя G-7 с фланга. Путин предложил провести саммит лидеров государств-постоянных членов Совбеза ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам». Причем сделать это уже в 2020 году.

Идею G-5 (отдохните, не любящие Путина Трюдо и Меркель, вожделеющий Курилы Абэ и итальянец Конте) Путин огласил на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме. Реакция всех участников всемирного форума (45 государств) неизвестна. Но президент Франции 📸Макрон Путина уже горячо поддержал, заявив, что «пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность» и являются «гарантами международного порядка».

Когда не можешь разобраться с проблемами в собственной стране, самое время заняться наведением порядка в мире. Неудивительно, что Макрон и Путин так симпатизируют друг другу. У одного страна нищает, стареет и бунтует, а он не может утихомирить «желтые жилеты» уже много месяцев. У другого страна нищает, стареет и за исключением горстки протестующей молодежи, угрюмо молчит. Неизвестно, что опаснее.

Но об этом не хочется даже думать. А хочется оттеснить юную Тунберг и заняться чем-то глобальным – климатом, экологией, антисемитизмом, терроризмом – всё равно. Главное – порешать судьбы мира в узком кругу избранных, а не в толчее G-20.

Есть только одна проблема. Остальным избранным « решальщикам» есть, чем заняться дома. У Си Цзиньпина в стране бушует неведомый вирус, У Джонсона – брекзит, у Трампа– импичмент и выборы.

Захотят ли они развлекать Путина с Макроном?

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Источник: СерпомПо

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