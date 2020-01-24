Минюст США: «Продолжение слежки за Картером Пейджем в 2017 году было не до конца обоснованным»

Представитель Министерства юстиции США заявил в суде, что у ведомства не было достаточных доказательств для продления слежки за Картером Пейджем, одним из бывших советников президента Дональда Трампа в 2017 году. Это заявление Минюста можно рассматривать, как сигнал о том, что ФБР, одно из подконтрольных ему ведомств, в некоторых случаях заходило слишком далеко в расследовании влияния России на выборы 2016 года.

К такой оценке в Минюсте пришли после того, как внутренний надзорный орган ведомства пришел к выводу, что ФБР манипулировало доказательствами, и в некоторых случаях превысило свои полномочия, расследуя возможные связи между предвыборной кампанией Трампа и Москвой в 2016 году.

В результате проверки, выводы которой были опубликованы в декабре, выяснилось, что агенты ФБР действовали законно, когда в 2016 году попросили одобрение суда, чтобы начать наблюдение за Картером Пейджем. Однако, согласно выводам внутреннего расследования, ФБР не предоставило доказательств, которые могли бы ослабить их подозрения в отношении бывшего советника президента Трампа в последующие месяцы, когда оно вновь просило Суд по надзору за внешней разведкой об одобрении действий его сотрудников.

Министерство юстиции с тех пор пытается разобраться в сложившейся ситуации, заявляя секретному надзорному суду о том, что на более поздних стадиях наблюдения за экс-советником Трампа у агентов «не было достаточных причин для того, чтобы полагать, что Пейдж действовал как агент иностранного государства», согласно судебному заключению, опубликованному в четверг.

Исходя из этой оценки, судья Джеймс Боасберг отметил, что, по его мнению, Министерство юстиции США больше не считает законным продолжение некоторых оперативных действий по наблюдению за Пейджем в 2017 году.

Однако, как отметил судья Боасберг, Министерство юстиции не пришло к выводу о том, были ли обоснованы начальные стадии наблюдения за Пейджем.

Министерство юстиции и Пейдж не ответили на запросы о комментариях.

В свою очередь, ФБР отказалось комментировать выводы надзорного органа. Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что он предпринял шаги для устранения проблем, упомянутых в докладе.

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