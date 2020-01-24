Сорос обвинил Трампа и Facebook в сговоре

Глава американского государства Дональд Трамп состоит в сговоре с компанией Facebook, сообщил американский финансист Джордж Сорос.

Он полагает, что у Трама и Facebook есть «что-то вроде неформальной взаимопомощи или соглашения». Как считает Сорос, сделка заключается, в том, что Facebook поможет Трампу победить на предстоящих президентских выборах, а Трамп «будет защищать Facebook».

По мнению Сороса, президент США приносит интересы страны в жертву собственным интересам, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, сообщалось о борьбе за газовый рынок Украины между помощниками Рудольфа Джулиани, адвоката президента США, и людьми Сороса. Джулиани обвинил Сороса в заговоре против Украины и США.

Сороса также подозревали в использовании многотысячного «каравана мигрантов» против Трампа.

Он поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон на президентских выборах в США в 2016 году.

Сорос называл Facebook и Google угрозой для человечества.





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