Американский беспилотник приспособят для наводки ракет

Американские разработчики, представляющие военно-промышленную корпорацию General Atomics, намерены усовершенствовать беспилотник MQ-1C Gray Eagle. Помимо появления функции, позволяющей наводить тактические баллистические ракеты, будет внедрена и возможность ношения небольших дронов.
Обе модификации БПЛА покажут в рамках испытаний уже в этом году. На данный момент представители Пентагона проводят специальный тендер для разработки новых тактических баллистических ракет, цель которых – заменить старые боеприпасы оперативно-тактических комплексов ATACMS.
Напомним, ракета комплекса ATACMS способна выполнять полёт на скорости не менее 3 чисел Маха, а вот новые боеприпасы, создающиеся сейчас, имеют скорость практически в два раза большую. Более того, модифицированная версия беспилотника будет гораздо точнее, особенно, после получения радиолокационной станции Lynx Block 30A. Появится возможность для обнаружения и идентификации наземных целей противника, и передачи всех необходимых сведений пусковой установке ракет LRPF.
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