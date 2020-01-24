Польские и украинские журналисты призвали власти Украины не вводить уголовную ответственность для представителей СМИ

Участники польско-украинского журналистского форума призвали украинские власти не внедрять в законодательство страны нормы, которые предусматривают штрафы и тюремное заключение для представителей медиа.
Об этом говорится в заявлении Ассоциации польских журналистов и Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), которое в Facebook опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко.
Внедрение этих норм содержится в законопроекте о борьбе с дезинформацией, который был представлен министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским, отмечается в заявлении.
«Инициатива, направленная на защиту от дезинформации, гибридных атак и фейк-новостей, не должна содержать инструменты, которые угрожают свободе слова. Запугивание журналистов уголовными санкциями противоречит принципам свободы слова в демократическом государстве», – заявили участники форума.
Они подчеркнули, что в ситуации гибридной войны журналисты и средства массовой информации – это «союзники каждого, кто хочет защитить национальное информационное пространство Украины от лжи и манипуляций».
Ми, польські та українські журналісти, звертаємось до української влади не впроваджувати до українського законодавства…
Posted by Sergiy Tomilenko on Neljapäev, 23. jaanuar 2020
Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, 17 января.
В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).
Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект «очевидно враждебным» по отношению к сотрудникам украинских СМИ.
В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.
Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность работников СМИ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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