Мнение: Некрасивых никто никогда не полюбит

Этот гимн звучит в голове каждой девушки, которая выглядит не как Анджелина Джоли. И я совершенно убеждена в том, что это так. Пока вы не стараетесь выглядеть лучше, у вас не будет нормальных отношений. Я говорю и про мужиков, и просто друзей.

Пока вы забиваете большой болт на то, как вы выглядите, сидите и говорите – у вас входит в привычку пренебрежительное отношение к себе, к своим чувствам, мыслям и поступкам. А, следовательно, это отражается на всех ваших отношениях.

Когда человек не любит себя или считает, что выглядеть хорошо ему нет нужды, у него внутри срабатывает счётчик пофигизма. Сегодня вы забьете на внешность, завтра на то, чтобы не жрать сладкое на ночь, а послезавтра — на горячую путевку в Гималаи. Запретесь в зоне равнодушия и, в итоге, помрете страшненькими, толстыми и скучными.

Понятно, что увлекаться пластическими операциями и модной одеждой – не стоит. Это приведет в большую бездну как финансовую, так и душевную. Но не забывать ухаживать за собой, относиться не пренебрежительно по отношению к телу и своим мыслям, к своему будущему – это то, чему необходимо научиться каждому.

Потому что, если вы будете некрасивым чмом, который ленится вставать c дивана, оторваться от инстаграма или приставки, то вас по-настоящему не полюбит никто – это точно.

Источник: Достало

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