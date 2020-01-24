Die Presse — помочь «потушить пожар» Австрия призвала «жертв российского кибершпионажа»

Страны ЕС «сформировали фалангу» для отражения кибератак Москвы, пишет Die Presse. После последней хакерской атаки на МИД Австрии — «пожар», который до сих пор не удалось потушить, — австрийские власти начали «особенно тесно» сотрудничать с Германией, Чехией, Бельгией и Кипром, поскольку именно эти страны считают «жертвами российского кибершпионажа», отмечает издание.



Reuters

Страны Европейского союза «сформировали фалангу» для отражения кибератак Москвы, пишет австрийская газета Die Presse.

После хакерской атаки на Министерство иностранных дел Австрии в начале января этого года австрийские власти «особенно тесно» сотрудничают с Германией, Чехией, Бельгией и Кипром, поскольку именно эти страны считают «жертвами российского кибершпионажа», уточняет автор статьи Кристиан Ультч.

«В настоящий момент пока нет достаточно улик, чтобы безошибочно установить ответственного», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Журналист Die Presse, однако, утверждает, что «улики становятся всё более вескими» и что «след ведёт в Россию».

«С похожими атаками уже сталкивались несколько других стран — членов Евросоюза», — отметил глава австрийского внешнеполитического ведомства и поблагодарил европейских партнёров за поддержку в течение последних недель.

По информации австрийского издания, власти Австрии не только активировали отвечающую за кибероборону в ЕС систему Rapid Alert System, но и наладили прямой контакт с соответствующими службами в Германии, Чехии, Бельгии и на Кипре.

«Возможно, Австрия при этом ещё легко отделалась», — подчёркивает журналист Die Presse Кристиан Ультч.

Как дал понять министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, кибератака на министерство якобы до сих пор продолжается, и десятки экспертов из различных ведомств сутки напролёт пытаются потушить этот «пожар».

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