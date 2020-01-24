Премьер Саксонии — санкции отменить — РФ доказала, что с ней можно конструктивно работать

Конференция по Ливии в Берлине продемонстрировала, что с Москвой можно конструктивно сотрудничать, заявил в интервью Bild премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. «Мы хотим, чтобы отношения с Россией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — призвал соратник Ангелы Меркель.



Reuters

Международная конференция по разрешению ливийского конфликта в Берлине продемонстрировала, что с Россией можно конструктивно сотрудничать, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — призвал соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу.

Ведь штрафные меры Запада против России «ничего не принесли, также ударили по экономике Германии и привели к отчуждённости между людьми», пояснил Кречмер.

При этом конструктивно сотрудничать Германия хочет и с Соединёнными Штатами, заверил премьер Саксонии.

«Мы хотим разумно и конструктивно сотрудничать с США, хоть мне лично и кажется, что американский президент порой буквально мечется в геополитике. То, как Дональд Трамп из собственных экономических интересов оказал противодействие «Северному потоку — 2», ошеломило немецкую общественность и только укрепило веру многих людей в то, что их критика в адрес США оправдана», — отметил глава саксонского правительства.

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