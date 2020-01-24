В Иране заявили о безопасности полетов над страной

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что летать над страной безопасно, сообщает 23 января MehrNews.

По его словам, небо над Ираном является одним из самых безопасных в мире.

Министр заявил, что полная безопасность иранского неба для международных рейсов «известна во всем мире».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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