Расширен перечень орфанных заболеваний

24.01.2020, 2:39, Новости дня

Перечень орфанных заболеваний, лечение которых должно финансироваться из федерального бюджета, пополнился еще двумя патологиями. Соответствующий проект постановления Кабмина был подготовлен Министерством здравоохранения РФ и размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В перечень орфанных заболеваний вошли апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Кроме этого, внесены изменения в постановление Кабмина о порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных рядом редких заболеваний (гемофилией, муковисцидозом и другими), от 26 ноября 2018 года.

Документ подготовлен в связи с принятием соответствующего закона. 27 декабря Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который перевёл финансирование закупок лекарств для лечения указанных орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный.

 

 

 

 



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