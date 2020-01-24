VOAэкспресс 23 января 2020 

Импичмент

Менеджеры по импичменту в четверг продолжают изложение аргументов обвинения. Оны стремясь доказать, что «коррупционная схема», которую, по их словам, создал президент Дональд Трамп, соответствует прописанным в Конституции основаниям для импичмента.

На изложение аргументов обвинения у демократов еще один день: еще одно восьмичасовое заседание пройдет в пятницу.

По мнению экспертов, первый день представления обвинений против президента США Дональда Трампа и доводов в пользу его отстранения от должности прошел без неожиданностей.

Коронавирус

Новый коронавирус уже унес жизни 17 человек. Всего вирусом заразились более 630 человек.

В четверг Госдепартамент США призвал путешествующих в Китай проявлять особую осторожность в связи со вспышкой коронавируса.

В свою очередь, китайские власти в четверг изолировали два города, оказавшихся в эпицентре эпидемии. Тем временем, в различных странах мира предпринимаются меры для предотвращения распространения болезни в международном масштабе.

По меньшей мере 16 человек тесно контактировали с жителем штата Вашингтон, у которого был диагностирован первый в США случай «уханьского коронавируса». Сейчас врачи следят за состоянием здоровья этих людей. В результате эпидемии коронавируса уже умерли 17 человек в Китае, и заболели сотни людей в нескольких азиатских странах.

Проекты «Голоса Америки»

«Голос Америки» продолжает проект «Она». Наша сегодняшняя героиня – ресторатор, один из лучших шеф-поваров Америки Наоми Померой.

Новые технологии

Это больше не научная фантастика: киборги среди нас. В университете Принстона пригласили выступить с лекцией Кая Ландре – человека с чипом в голове. Съемочная группа «Голоса Америки» познакомилась с ним поближе.

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