Экстрадиция Винника во Францию оказалась похожа на похищение

Французские следователи проигнорировали состояние россиянина Александра Винника и устроили допрос, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Она сообщила, что «Винника допрашивают против его воли». Россиянин «измучен на 35-й день голодовки и бессонницы». При этом во Франции «не дают ему отсрочку, не позволяют ему связаться» с Константопулу.
Во Францию Винника доставили на самолете, который «специально прибыл из Парижа» в Грецию, передает ТАСС.
По словам Константопулу, Винник, который «находится измученным в больнице», рассказал французскому адвокату, что «ему была запрещена любая связь с 9.30 утра» четверга (10.30 мск). Из греческой больницы его забрали за 2,5 часа до опубликования решения Верховного суда Греции. Он «не знал, что происходит, его посадили в машину», но не сообщили, куда везут. В самолете «не было ни прокурора, ни переводчика, и ему ничего не сообщали».
Константопулу назвала такие действия «похищением, а не экстрадицией человека».
Напомним, Греция экстрадировала Винника во Францию.
Винник сообщал, что подвергается пыткам. В Греции он объявил голодовку, которая стала для него уже третьей за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.
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