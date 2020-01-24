Экстрадиция Винника во Францию оказалась похожа на похищение

Французские следователи проигнорировали состояние россиянина Александра Винника и устроили допрос, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.

Она сообщила, что «Винника допрашивают против его воли». Россиянин «измучен на 35-й день голодовки и бессонницы». При этом во Франции «не дают ему отсрочку, не позволяют ему связаться» с Константопулу.

Во Францию Винника доставили на самолете, который «специально прибыл из Парижа» в Грецию, передает ТАСС.

По словам Константопулу, Винник, который «находится измученным в больнице», рассказал французскому адвокату, что «ему была запрещена любая связь с 9.30 утра» четверга (10.30 мск). Из греческой больницы его забрали за 2,5 часа до опубликования решения Верховного суда Греции. Он «не знал, что происходит, его посадили в машину», но не сообщили, куда везут. В самолете «не было ни прокурора, ни переводчика, и ему ничего не сообщали».

Константопулу назвала такие действия «похищением, а не экстрадицией человека».

Напомним, Греция экстрадировала Винника во Францию.

Винник сообщал, что подвергается пыткам. В Греции он объявил голодовку, которая стала для него уже третьей за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Минобороны Украины перестало поставлять в армию бракованные корпуса для БТР-4, сообщила пресс-служба ведомства. «С целью недопущения поставки в ВСУ некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. На корпусах БТР-4Е производства ООО «Лозовской кузнечно-механический завод» в январе 2020 года специалисты нашли повреждение […]