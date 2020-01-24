Харьковский горсовет через суд обязал Кабмин создать реестр памятников Второй мировой войны

22 января Окружной административный суд Киева по иску Харьковского городского совета обязал Кабинет Министров Украины создать реестр памятников Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

«Предъявление иска к Кабмину обусловлено тем, что начиная с апреля 2015 года и до настоящего времени правительство не выполнило требование закона [«Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов»] – не утвердило Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны», – сообщил директор юридического департамента горсовета Константин Прокопьев, который представлял интересы мэрии в суде.

Городской голова Геннадий Кернес в Telegram заявил, что отсутствие такого реестра «позволяло трактовать как кому угодно, кто – герой войны, а кто – нет».

По его словам, обращение в суд связано с неудавшейся попыткой горсовета вернуть переименованному проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова и сносом активистами бюста Жукова в Харькове.

«Уверен, когда Кабинет Министров выполнит решение суда и создаст Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны, это снимет многие проблемы, которые искусственно подогреваются людьми в балаклавах. А мы, местные громады, на еще более законных основаниях сможем содержать эти памятники, присваивать имена героев нашим улицам, чтить свою историю», – добавил Кернес.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации. При этом на проспекте остается бюст Жукова.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его «историческое название», а также изменить название близлежащей станции метрополитена. 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов. Городской голова Геннадий Кернес утверждал, что возвращение имени Георгия Жукова на карту города станет проявлением «исторической справедливости».

10 мая на тот момент директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

2 июня харьковские активисты снесли бюст советского военачальника. 11 июля Кернес сообщил, что памятник восстановлен.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывается тем, что «жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны». В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. В тот же день Кернес пообещал обжаловать решение суда.

Апелляцию мэрия Харькова проиграла.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Минобороны Украины перестало поставлять в армию бракованные корпуса для БТР-4, сообщила пресс-служба ведомства. «С целью недопущения поставки в ВСУ некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. На корпусах БТР-4Е производства ООО «Лозовской кузнечно-механический завод» в январе 2020 года специалисты нашли повреждение […]