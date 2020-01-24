Подтверждено существования излучения Хокинга

Канадские эксперты получили подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр. Данные объекты на ранней стадии формирования окружаются квантовым «пухом» из частиц, создающими гравитационное эхо.

Научные сотрудники Университета Уотерлу изучили информацию о мониторинге гравитационных волн, которые появились в итоге слияния нейтронных звезд. Данное событие еще именуется как GW170817, и предполагается, что благодаря этому может возникнуть черная дыра. Специалисты выявили отголоски волн гравитации, отразившиеся от слоя, формируемого у горизонта событий виртуальными частицами. Те, в свою очередь, отвечают за излучение Хокинга.

Имеется довольно незначительная вероятность, что такие отголоски можно назвать итогом шума в детекторах, но канадские астрономы считают, в дальнейшем удастся получить более надежные подтверждения существования этих сигналов. Это окажется явным фактом, который свидетельствует о наличии кванта у времени-пространства.

Указанное выше излучение Хокинга являет собой поток частиц, возникающий у горизонта событий черной дыры. Порождаемая гравитацией приливная сила превращает квантовые флуктуации в пары частица-античастица. Одна из них с так называемой «отрицательной энергией» уходит за горизонт событий, а другая такая структура покидает гравитационное поле. Согласно закону сохранения энергии, в данном случае вес черной дыры снижается, иначе говоря, она испаряется.

Ранее ученым удалось разработать карту окрестностей черной дыры, которая «проживает» в созвездии Центавра. Оказалось, при попадании в объект вещества появляется аккреционный диск, над которым находятся электроны, обладающие температурой в миллиарды градусов, — корона черной дыры. Мониторинг продемонстрировал, что такое «полотно» в течение нескольких суток меняет свои габариты. Проделанная работа представителей Кембриджского университета дала возможность понять, что масса этой черной дыры почти в два миллиона раз больше солнечной и меньше половины веса собрата загадочного объекта в Млечном Пути.

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