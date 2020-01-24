Экстрадированный из Израиля россиянин признал в суде США свою вину

Гражданин РФ Алексей Бурков, которому грозил 80-летний срок в американской тюрьме, признал себя виновным в части предъявленных обвинений в киберпреступлениях.

Бурков пошел на сделку со следствием. Он признал вину по двум пунктам обвинения, касающихся кражи личных данных и отмывания денег, передает ТАСС.

«Я бы хотел просто признать свою вину по этим пунктам», – приводит его слова РИА «Новости».

Приговор объявят 8 мая.

Сейчас Буркову грозит до 15 лет тюремного заключения. До сделки речь шла о сроке до 80 лет.

Напомним, Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Прежде свою вину он отрицал. В ноябре 2019 года Буркова экстрадировали из Израиля, где задержали 2015 году, в США.

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