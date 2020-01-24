Экстрадированный из Израиля россиянин признал в суде США свою вину

Гражданин РФ Алексей Бурков, которому грозил 80-летний срок в американской тюрьме, признал себя виновным в части предъявленных обвинений в киберпреступлениях.
Бурков пошел на сделку со следствием. Он признал вину по двум пунктам обвинения, касающихся кражи личных данных и отмывания денег, передает ТАСС.
«Я бы хотел просто признать свою вину по этим пунктам», – приводит его слова РИА «Новости».
Приговор объявят 8 мая.
Сейчас Буркову грозит до 15 лет тюремного заключения. До сделки речь шла о сроке до 80 лет.
Напомним, Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Прежде свою вину он отрицал. В ноябре 2019 года Буркова экстрадировали из Израиля, где задержали 2015 году, в США.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Минобороны Украины перестало поставлять в армию бракованные корпуса для БТР-4, сообщила пресс-служба ведомства. «С целью недопущения поставки в ВСУ некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. На корпусах БТР-4Е производства ООО «Лозовской кузнечно-механический завод» в январе 2020 года специалисты нашли повреждение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- САП закрыла дело Охендовского, которого подозревали в получении денег из «черной бухгалтерии» Партии регионов / 24 января
- Великобритания, Люксембург и Нидерланды сняли арест с активов «Газпрома» / 20 января
- В Госдуме разъяснили отмену выплат в 50 рублей по уходу за ребенком / 26 ноября
- Ротенберг проиграл иск против скандинавских банков в Финляндии / 13 января
- Победитель «Танцев со звездами» Кот: Бывало, занимался с Ксенией по 15 часов в день, иногда забывая перекусить и даже воды выпить / 29 ноября
- Автоновости: В России сделали «самую черную» Lada на планете (видео) / 22 января
- Россияне очень хотят поменять Конституцию / 9 декабря
- Турчак объяснил решение «Единой России» поддержать кандидатуру Мишустина / 16 января