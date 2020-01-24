В Ровенской области главу сельсовета задержали с 30 кг янтаря

22 января близи села Великий Житин в Ровенском районе Ровенской области правоохранители задержали 36-летнего голову сельсовета одного из сел Дубровицкого района на незаконной перевозке янтаря. Об этом 23 января проинформировала пресс-служба полиции области.

В салоне автомобиля «Renault Trafic» правоохранители нашли три мешка янтаря-сырца весом почти 30 кг.

«Ориентировочная стоимость изъятого «солнечного» камня составляет $30 тыс.», – отметили в пресс-службе.

Фото: rv.npu.gov.ua

Камни направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Президент подписал его 29 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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