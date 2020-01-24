Мнение: Мусульманам тут не место

Местные не сомневаются, что Индия – огромная страна, где место найдётся каждому. Однако, ближайшие соседи утверждают обратное. Так, многовековое недопонимание привело к бесконечным конфликтам, причиной которых стало притеснение мусульман. Проверить и сделать опровержение решил журналист Аббас Джума. Удивительно, как многого мы не знали.

Пакистан и Индия – две давно воюющие между собой страны: то самолёты военные друг другу посбивают, то уходят в тень и пытаются «соседничать» в рамках современности. Ситуация после кровавого теракта в Кашмире зимой прошлого года, наконец, перестала накаляться и стала относительно стабильной.

Однако, буквально год спустя, новое испытание: принятие в силу скандального закона об индийском гражданстве, который в конечном счёте повлёк за собой длительные массовые протесты в крупных городах страны – Нью-Дели, Кашмир и другие.

В документе говорится, что, начиная с 10 января, в Индии смягчаются требования для получения гражданства. По новым правилам мигрантам из Бангладеша, Афганистана и Пакистана необходимо прожить в стране не 11, а 6 лет. Но есть загвоздка: это не распространяется на мусульман. Изменения само собой восприняли в штыки обе стороны: жители Индии сравнивают закон со своеобразной льготой, которая впоследствии нарушит характер местного населения, а Пакистан трактует его, как дискриминацию мусульманства.

Однако, мало кто знает, что в Индии проживает порядка 200 миллионов мусульман, а это сравнимо с общей численностью населения того же Пакистана. При этом среди них есть и богатейшие люди страны, и звёзды Болливуда, и главы штатов. О чём можно говорить, если два президента и министр образования тоже были мусульманами? Действительно ли это похоже на дискриминацию?

В это же время Пакистан давит на народ, парируя тем, что, раз мусульман больше, то необходимо в срочном порядке провести референдум, по итогам которого Кашмир отойдёт Исламбаду – столице Пакистана.

«На сегодняшний день в стране действительно усилился индуизм» — утверждает автор, — и, возможно, этому поспособствовала индийская власть. Это напоминает усиление авторитета православия в России. Но ни там, ни у нас эти процессы не идут в ущерб мусульманской общине».

В целом, своим репортажем Аббас Джума попытался разъяснить, что, если и есть разногласия между Индией и соседними странами, то это никак не коррелирует с пренебрежительным отношением к мусульманам: об этом говорит обстановка, в которой удалось побывать журналисту, это подтверждают и местные жители.

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Минобороны Украины перестало поставлять в армию бракованные корпуса для БТР-4, сообщила пресс-служба ведомства. «С целью недопущения поставки в ВСУ некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. На корпусах БТР-4Е производства ООО «Лозовской кузнечно-механический завод» в январе 2020 года специалисты нашли повреждение […]