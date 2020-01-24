Наука: Сепсис уносит вдвое больше жизней, чем считалось ранее

Каждая пятая смерть человека — смерть от сепсиса. К такому выводу пришли учёные, представляющие Питтсбургский и Вашингтонский университеты (University of Pittsburgh и University of Washington).

Статья об этом опубликована в журнале The Lancet, авторы также сделали доклад на ежегодной научной конференции по неотложной медицинской помощи в Белфасте.

Исследователи подсчитали, что в 2017 году в мире произошло 48,9 миллиона случаев сепсиса, что повлекло за собой 11 млн смертей — каждую пятую смерть в глобальном масштабе

Сепсис возникает, когда органы человека перестают нормально функционировать в результате неконтролируемой иммунной реакции на инфекцию. Даже если сепсис не убивает, его жертва может стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Подавляющее большинство случаев сепсиса (85 %) в 2017 году произошло в странах с низким или средним уровнем дохода. Особенно тяжела ситуация в Африке к югу от Сахары, на островах южной части Тихого океана вблизи Австралии и в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Заболеваемость выше среди женщин. Особенно подвержены сепсису дети — более 40 % всех случаев приходится на детей до 5 лет.

«Я работал в сельской местности Уганды, и сепсис мы наблюдали ежедневно. Видеть, как ребёнок умирает от болезни, которую можно было бы предотвратить с помощью базовых мер общественного здравоохранения, невыносимо, — говорит ведущий автор исследования, Кристина Э. Радд (Kristina E. Rudd). — Я хочу внести свой вклад в решение этой ужасной проблемы, поэтому я участвую в исследованиях по сепсису. Однако, как мы можем узнать, насколько мы продвинулись, если мы даже не знаем размер проблемы? Если вы посмотрите на любой список причин смертей в мире, сепсис не указан, потому что он не был подсчитан».

Для анализа Радд и её коллеги использовали исследование глобального бремени болезней (Global Burden of Disease Study) — комплексного эпидемиологического анализа, координируемого Вашингтонским университетом. Данные на 2017 год включают 282 первичные причины смерти, в список не включён сепсис, который считался не основной причиной смерти.

Первичная причина смерти — это основное заболевание (например, рак), которое ведёт к промежуточной причине (сепсис), которая и приводит к смерти.

Предыдущие глобальные оценки заболеваемости сепсисом были ограничены, так как опирались на базы данных больниц из избранной группы стран — со средним и высоким уровнем дохода. В предыдущих обзорах не учитывалось значительное бремя сепсиса, которое возникает за пределами больниц, особенно в странах с низким уровнем дохода.

Новые результаты отражают смертность как в больницах, так и вне их.

«Мы встревожены тем, что смертность от сепсиса намного выше, чем предполагалось ранее, особенно в связи с тем, что это состояние является как предотвратимым, так и излечимым, — говорит старший автор работы, профессор Мохсен Нагави (Mohsen Naghavi). — Нам необходимо вновь сосредоточить внимание на профилактике сепсиса среди новорождённых и на борьбе с резистентностью к противомикробным препаратам, которая является важной движущей силой этого заболевания».

Авторы исследования проанализировали тенденции заболеваемости и смертности от сепсиса в период с 1990 по 2017 год и установили, что показатели устрашающи, но постепенно улучшаются.

В 1990 году, по оценкам, было 60,2 миллионов случаев сепсиса и 15,7 миллионов смертей; к 2017 году заболеваемость снизилась на 19% до 48,9 миллионов случаев, а смертность — на 30 % (до 11,0 миллионов).

Наиболее распространённой основной причиной смерти, связанной с сепсисом, как в 1990 году, так и в 2017 году была инфекция нижних дыхательных путей.

Одним из возможных решений проблемы, по мнению учёных, может быть развитие базовой инфраструктуры общественного здравоохранения. Речь идёт об элементарных вещах — канализация и чистая питьевая вода, адекватное питание для детей и охрана материнского здоровья.

Проблема наиболее заметна в бедных странах, но сепсис всё ещё остаётся проблемой и в странах «золотого миллиарда», где он является одной из ведущих причин смерти среди пациентов больниц.

«Каждый может уменьшить свои шансы на его развитие, привившись от гриппа и пневмонии, когда это необходимо. Кроме того, мы должны лучше работать над предотвращением инфекций, приобретённых в больницах, и хронических заболеваний, таких как диабет, которые делают людей более восприимчивыми к инфекциям», — говорит Радд.

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