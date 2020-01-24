Российский стендап-комик, который шутил о Путине, уехал из РФ

Российский стендап-комик Александр Долгополов, который шутил о президенте РФ Владимире Путине, покинул территорию страны. Об этом адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев сообщил «МБХ Медиа».

В своем профиле в Instagram комик указал, что «бежал из России чтобы не бояться за свою свободу». 23 января он сообщил, что «доехал» и пока находится в безопасности.

Переглянути цей допис в Instagram

Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!

Допис, поширений Александр Долгополов (@sankldive) 23 Січ 2020 р. о 5:10 PST

22 января Долгополов опубликовал в Instagram запрос из ГУ МВД по Московской области в петербургский стендап-клуб «HopHead» о получении информации по видео его выступления, записанном в феврале 2019 года.

Переглянути цей допис в Instagram

Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу

Допис, поширений Александр Долгополов (@sankldive) 21 Січ 2020 р. о 1:29 PST

В частности, полиция просит администрацию «HopHead» уточнить, в их ли заведении было снято видео «Александр Долгополов – Новый час шуток», указать дату съемки и «полные сведения о лице, выступающем на видео». О причинах запроса не говорится.

В коментарии ТАСС Соловьев сообщил, что проверку инициировали «после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств».

Проверяемое видео концерта Долгополога было обнародовано на YouTube канале «Stand-Up Club #1» 5 апреля 2019 года. К 24 января 2020-го оно набрало 2,8 млн просмотров, 95 тыс. лайков и 10 тыс. дизлайков.

Во время выступления Долгополов шутил в том числе про религию и политику.

В частности, у него были шутки о Путине.

«Я заметил, что после выборов население разделилось на две части. Теперь с одной стороны люди, которые за Путина, с другой – те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы. Вам не кажется странным, что все фанаты Путина выглядят как массовка из «Безумного Макса»… Даже если Путин выйдет и скажет: «Знаете что, я издаю указ, по которому все россияне должны прыгнуть в лаву». Эти люди посмотрят и скажут: «О боже мой. Какой кошмар! Где мы возьмем лаву, Владимир Владимирович, у нас нет лавы на дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?», – шутил Долгополов.

В разговоре с ВВС он заявил, что напуган и вернется в РФ, если получит гарантию, что его не посадят в тюрьму из-за убеждений. Долгополов отказался называть страну, в которой сейчас находится.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Калиты» – фермерское хозяйство, производящее кондитерские изделия из натуральных продуктов. Компания создана в 2018 году в деревне Калиты Новгородской области. Ее основатель – Александр Тарутин, в штате которого работают 15 человек. Первые вложения составили 40 тысяч рублей, первая прибыль – 3 тысячи рублей. В планах на 2020 год – увеличение производства продукции и выход на […]