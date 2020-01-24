Трамп объявил о намерении огласить план ближневосточного урегулирования

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что собирается огласить план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, это произойдет «в какой-то момент» до встречи с руководителем правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп отметил, что план могут огласить «незадолго до этого».
Он уверен, что план сработает. США уже «кратко» обсуждали эту тему с палестинцами, но собираются продолжить обсуждение «через некоторое время», передает РИА «Новости».
«У них будет много причин, чтобы сделать это», – сказал Трамп, признав, что поначалу реакция может быть «отрицательной».
«Но на самом деле это очень положительно для них», – сообщил президент США.
Встреча Трампа и Нетаньяху должна состояться 28 января.
Напомним, США придумали план «сделки века, при помощи которой планируется урегулировать палестинскую проблему. Однако в предлагаемой американцами сделке усмотрели «заговор против Палестины».
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