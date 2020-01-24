Ученые определили создателей древнейших библейских надписей

Ученые Tel Aviv University определили создателей древнейших библейских надписей. Об анализе самых ранних древнееврейских писаний в Самарии рассказывает американский научный журнал PLOS ONE.

В столице библейского царства Израиль в ходе раскопок свыше ста лет назад были найдены тексты, выполненные чернилами на глине, общей численностью более 100 экземпляров. Длительный срок расшифровки нельзя считать успешным. До сих пор не удалось установить ни географию, ни авторство надписей. В результате последнего исследования исследователи выяснили, что меньше трети из них принадлежит двум людям, жившим в одно время непосредственно в самой столице, а не в расположенных отдаленных деревнях.

Содержание артефактов представляет собой перечни товаров, в частности масла и вина, поставляемых конкретным людям. Выполнены «справки» по шаблону официально-деловой документации: дата, вид товара, имя получателя и название места, где он проживал. Установлено предположительно и время — это первая половина VIII века до н. э. Ценность информации заключается в том, что прочитанные тексты расширят знания ученых о логистике царства Израиль.

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