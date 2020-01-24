Демократы: Трамп «многократно и грубо» злоупотреблял президентской властью

24.01.2020, 1:14, Новости дня

Демократы из Палаты представителей в четверг обвинили президента Дональда Трампа в «многократном и грубом» злоупотреблении президентской властью – эти действия, по их словам, очевидно соответствуют конституционному определению «особо тяжких преступлений и проступков», достаточных для отстранения президента от власти.

Конгрессмен Джерролд Надлер, один из менеджеров по импичменту, выступая перед сенаторами, заявил, что попытки Трампа заставить Киев начать расследование в отношении Байденов «отразили худшие опасения Отцов-основателей» [США].

«Это неправильно, это незаконно», — подчеркнул Надлер, добавив, что все 44 президента-предшественника Трампа «были бы шокированы до глубины души» действиями 45-го президента США. Надлер заявил, что правонарушения, допущенные Трампом, «заставили бы покраснеть президента Никсона», который был вынужден уйти в отставку из-за скандала с Уотергейтом, опасаясь, что Конгресс объявит ему импичмент.

Надлер назвал ультиматум Трампа Украине «шокирующим извращением избирательного процесса».

«Это не политика “Америка превыше всего”, это — политика “Дональд Трамп превыше всего”», — сказал Надлер.

Надлер сослался на экспертов по конституционному праву, которые дали показания на слушаниях в Палате представителей в конце прошлого года. Юристы тогда заявили о несомненности факта злоупотребления властью и допустили возможность обвинения Трампа, если даже тот не совершил конкретных уголовных правонарушений.

«Импичмент объявляют не за мелкие правонарушения. Поведение президента Трампа создает непрерывную угрозу», — сказал Надлер.

Конгрессвумен Сильвия Гарсия, еще один менеджер по импичменту, сказала, что Трамп добивался единственной цели в украинском расследовании – он хотел «личной политической выгоды», пытаясь выставить в неприглядном свете своего политического соперника Джо Байдена.

Адвокаты президента начнут представлять свои аргументы в субботу, и их выступления, скорее всего, продолжатся на следующей неделе.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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