Брэд Питт и Дженнифер Энистон: роман пары в фотографиях

Самой обсуждаемой парой в мире на данный момент — вопреки их желанию — являются Меган Маркл и принц Гарри: после их отречения международные СМИ ожидаемо «сошли с ума» и приковали все свое внимание к герцогу и герцогине Сассекским. Конкуренцию им — напротив, совершенно неожиданно — составили Брэд Питт и Дженнифер Энистон. В минувший понедельник они появились на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США — по отдельности, но их поведение в отношении друг друга не оставило равнодушным ни одного из их поклонников. Фотография, на которой Питт держит руку Энистон, и видеоролики, в которых сначала Джен внимательно слушает речь Брэда со сцены, а потом он смотрит ее выступление на экране из-за кулис, просто взорвали социальные сети! Поклонники тайно надеются, что воссоединение их кумиров возможно, и хотя подобное все же маловероятно, мы решили вспомнить то время, когда Дженнифер и Брэд были вместе. Переходите в нашу галерею, где собраны самые романтичные фотографии пары, а ниже читайте краткую историю их любви.

‼️ EXCLUSIVE ‼️ Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston’s acceptance speech at the #SAGAwards. Wow guys—it really has been our day, our week, our month, and even our year. https://t.co/m7r01pojsCpic.twitter.com/th9sm1js4D

— E! News (@enews) 20 января 2020 г.

Встреча с Брэдом Питтом — тогда просто красивым и подающим надежды молодым актером, только разорвавшим помолвку с актрисой Гвинет Пэлтроу, — случилась у Дженнифер, звезды сериала «Друзья», после нелегкого расставания с актером Тейтом Донованом. Ее агент решил устроить для нее свидание вслепую, даже не подозревая, к какому результату оно приведет. Была весна 1998-го.

До свадьбы Джен и Брэд встречались два года. 29 июля 2000-го в Малибу состоялась роскошная церемония бракосочетания, которая широко обсуждалась в СМИ. 50 тысяч живых цветов, использованных в декоре, церковный хор, четыре музыкальных группы, фейерверки, лобстеры и дорогое шампанское в качестве угощений и 200 гостей, включая Кэмерон Диас, Сальму Хайек, Эдварда Нортона, Кортни Кокс, Лизу Кудроу и Дэвида Швиммера. Дизайн обручальных колец Брэд разрабатывал сам.

Их брак просуществовал недолго — уже в 2004-м появились сообщения о разладе, которые впоследствии подтвердились. 7 января 2005-го Брэд и Дженнифер объявили о разводе, отметив, что продолжают оставаться друзьями и желают друг другу наилучшего. В качестве причины тем не менее были указаны непримиримые разногласия. Прессу и поклонников такая безликая формулировка не устроила, каждый начал выдвигать собственные версии. Самые популярные: нежелание Дженнифер исполнить мечту Брэда о детях и Анджелина Джоли, с которой он снялся в фильме «Мистер и миссис Смит» и которая «увела его из семьи».

Но, как потом стало известно из интервью самих героев, проблемы в их браке начались задолго до знакомства Брэда с Джоли.

В какой-то момент я стал сам себе противен, меня тошнило от себя самого, сидящего на диване с косяком, прячущегося от всего, — откровенничал Брэд в интервью Parade. — Довольно печальное зрелище. Я вдруг начал понимать, что отчаянно пытаюсь сняться в фильме, в котором показана интересная жизнь, а моя собственная, реальная жизнь таковой не является. Думаю, это было как-то связано с моим браком. Он на самом деле не был таким, каким мы пытались его выставить.

Дженнифер в интервью американскому Vogue также рассказывала об отношениях с Брэдом Питтом после развода и комментировала заявления Анджелины Джоли о том, что любовь между ней и Брэдом возникла еще на съемках «Мистера и миссис Смит». В то время актер был еще женат на Энистон.

Мы с Брэдом здороваемся при встрече, поздравляем друг друга с праздниками. И у меня нет к нему никаких чувств, кроме восхищения… Я горжусь им! Мне кажется, он делает действительно важные вещи. Наш развод не был настолько ужасным, каким его выставила пресса. Сейчас я уже даже не помню каких-то плохих моментов в наших отношениях. Когда мы принимали решение расстаться, мы сохранили дружбу. Между нами не было ненависти и всех этих интриг, которые нам приписывали таблоиды. Якобы Джен не разговаривает с Брэдом, а Брэд не может общаться с Джен, потому что кое-кто против… У нас просто не получилось быть вместе. Наш брак не сработал. Довольно скоро после расставания мы созвонились по телефону и долго разговаривали, очень долго. Мы наговорили друг другу много всего, но с тех пор сохраняем теплые и уважительные отношения.

Представляем роман Брэда и Дженнифер в фотографиях.

