Помпео не исключил санкций против РФ из-за Венесуэлы

Глава Госдепа Майкл Помпео прокомментировал возможность введения США антироссийских санкций за поддержку Венесуэлы.
Помпео сказал, что «не высказывается до принятия решения о санкциях», но признал, что США «внимательно изучают» такой вариант, передает ТАСС со ссылкой на Miami Herald и Nuevo Herald.
По его словам, в Вашингтоне «изучают каждый из элементов, оценивают все ресурсы».
США считают, что жители Венесуэлы «никогда больше не поддержат» президента страны Николаса Мадуро.
Как признал глава Госдепа, у Мадуро остается контроль над войсками.
«Но мы знаем, чего в конечном счете хотят венесуэльцы», – сказал Помпео, добавив, что США намерены «сделать все возможное, чтобы помочь им добиться этого».
Напомним, в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV Помпео заявил, что США и мировое сообщество работают над сменой власти в Венесуэле.
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