Эксперты назвали лучшие бюджетные автомобили для студентов

Эксперты назвали лучшие бюджетные автомобили для молодежи стоимостью до одного миллиона рублей. К праздничной дате — Дню студента, отмечаемому в РФ 24 января, они представили свой рейтинг транспортных средств.

Среди отечественных моделей лидером названа Lada Granta со стоимостью почти в полмиллиона рублей. Модель представлена с силовым агрегатом объёмом 1,6 л, мощность которого составляет 87 «лошадей». Автомобиль внешне выглядит компактно, просторный внутри, быстрый и одновременно экономичный. На всех новых LADA Granta применен электроусилитель с модернизированными калибровками, позволяющий улучшить управляемость. Далее идет Lada Vesta. Цены на автомобиль начинаются с отметки в 629 тысяч рублей. Объём двигателя тот же, при мощности в 116 л. с. Популярная российская машина уже весной 2020 года может получить цифровую панель приборов. Новое оснащение для данной модели приготовит компания CMGAISD. Устройство сегодня проходит тестовые испытания.

Замыкает тройку Hyundai Solaris. Автомобиль с базовой комплектацией оценивается производителем в 756 тысяч рублей. В стандартное оснащение входят: передние электростеклоподъемники, электроусилитель руля и различные системы, в том числе ABS, ESP и EBD. Двигатель мощностью 100 лошадиных сил имеет объём 1,4 литра.

Эксперты информационного портала «Ньюинформ» советуют студентам обратить внимание на такие модели, как Kia Rio и Renault Logan, представленные приблизительно в том же ценовом сегменте до миллиона рублей. Специалисты отмечают, при наличии денежных средств следует приобретать новый бюджетный автомобиль. В случае финансовых затруднений можно рассмотреть и варианты с пробегом.

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