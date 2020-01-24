Порноактерам PornHub станут платить криптовалютой Tether

Сотрудничающие с сайтом PornHub актеры и актрисы теперь будут получать гонорар в виде криптовалюты Tether. Прежде компания применяла технологию PayPal.

PornHub до минувшего года оплачивал услуги авторов роликов для взрослых и порноактеров при помощи PayPal, но в конце осени система заявила о прекращении сотрудничества с сервисом, обвинив его в совершении определенных платежей без нужного на то разрешения. После этого представители ресурса отметили, что намерены рассмотреть возможность применения криптовалют в своей работе.

Tether — это стейблкоин, привязанный к долларовым запасам фирмы, его можно обменять на настоящие банкноты. Другим методом оплаты услуг моделей является ресурс Cosmo Payment, используемый для осуществления платежей в интернете благодаря мобильным программам с помощью банковских карт. Поможет PornHub получать деньги актерам посредством депозита. К примеру, такой способ уже доступен австралийцам и жителям Пуэрто-Рико.

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