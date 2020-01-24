Журнал Rolling Stone опубликовал откровенную фотосессию певицы Lizzo. Своим номером редакция предвосхищает события на «Грэмми-2020».
Мелиссу Вивиан Джефферсон, выступающую под псевдонимом Lizzo, Times считает открытием года. Получившая самое большое количество номинаций, она может стать обладательницей 8 наград во всех наиболее престижных категориях, известных как Best New Artist, Song of the Year, Album of the Year и Record of the Year. И хотя награждение будет показано в прямой трансляции в ночь с 26 на 27 января в 04:00 на Первом канале, издание уже продемонстрировало пышную красавицу Lizzo в облике королевы или богини джунглей.
Для обложки выбрана самая скромная работа Дэвида Лашапеля, где роскошное тело известной певицы прикрывает яркое боди. Поклонникам-слугам достались более простые «наряды» в виде листьев и неожиданно — носки. Степень обнаженности повышается от снимка к снимку, а на одном из них на певице остается только корона из вееров. Новые фотографии Lizzo, которые она разместила на странице в Instagram получили одобрение многих поклонников.
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