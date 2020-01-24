Милованов опубликовал в Facebook фото с Королевской. Комментаторы интересуются, когда министр встретится с Януковичем

На странице министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова 23 января разгорелась дискуссия после того, как он опубликовал свое фото из швейцарского Давоса с депутатом Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Натальей Королевской.

«Встреча с Натальей Королевской. Давос. Обсуждаем законопроекты о труде. Ищем компромиссные позиции», – написал министр.

Фотка вечора. Зустріч з Наталією Королевською. Давос. Обговорюємо законопроекти про працю. Шукаємо компромісні позиції. Posted by Тимофей Милованов on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Большинство комментаторов подвергли Милованова критике.

«Не стоит вам марать себя совместным фото с этой личностью», – написал Игорь Воянский.

«Когда с Азировим и Яныком (Николаем Азаровым и Виктором Януковичем. – «ГОРДОН»)? На форуме в Ростове, на параде в Москве?» – интересуется Александр Нижник.

«Такое впечатление, что вы где-то в вакууме жили последние лет 10. Особенно с февраля 2014-го», – обратилась к Милованову Юлия Кунцевич.

Министр ответил в комментарии, что подобные встречи – часть работы политика.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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