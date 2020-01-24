Постройневшая Ким Кардашьян порадовала фанатов снимком в стрингах

Ким Кардашьян разместила в Instagram новую публикацию. Звезда реалити-шоу показала снимок в стрингах, чем привела в восторг своих фанатов.

Знаменитость поделилась с аудиторией двумя свежими сюжетами, на которых она позировала перед камерой на лестнице. Для своего образа Ким Кардашьян предпочла светлые топ и стринги, а волосы заплела в косу. Стиль супруги Канье Уэста дополнили черные солнцезащитные очки. Опубликованные снимки восхитили поклонников модели, которые засыпали кумира множеством приятных комплиментов. В комментариях фолловеры отметили, что актриса выглядит потрясающе.

По словам некоторых, от кадров Кардашьян исходит аура Лары Крофт. «Это именно то, в чем мы нуждались», «Ты просто роскошна!» — писали фанаты. Один из подписчиков высказал удивление тому, что светская львица успевает воспитывать детей, уделять время мужу, семье и при этом шикарно выглядеть.

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