Алена Рапунцель пожаловалась на жадность Ильи Яббарова

24.01.2020, 0:47, Разное

Алена Рапунцель (Савкина) все новогодние праздники провела в больнице – заболели и она, и ее сын Богдан. На лечение требовалось много денег, однако Илья Яббаров оказался жадным – он интересовался лишь здоровьем молодой мамы и ребенка, а материальную помощь не предлагал.
У сына Алены Рапунцель после приезда во Владивосток диагностировали острый бронхит. У мальчика была температура под 40, и он вместе с матерью оказался в инфекционном отделении. Савкина потратила около 70 000 рублей, чтобы вылечить ребенка. Из-за стресса она потеряла 6 кг, переживая за малыша. В этот сложный период отец Богдана звонил ей, интересовался здоровьем сына. Однако Яббаров ни разу не спросил, нужны ли им средства на лечение. Рапунцель не хочет официально требовать от него денег, и ждет, может он сам догадается о необходимости помочь.


На деле Яббаров оказался не таким жадным, как думала Савкина, — он предложил деньги бабушке Богдана Татьяне Владимировне, но она отказалась. В итоге Рапунцель извинилась перед экс-возлюбленным, которого несправедливо обвинила. Сам Яббаров не раз подчеркивал, что сын для него – на первом месте.



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