В Перми молодожены устроили драку в кафе из-за плохого сервиса

Свадьба в Перми закончилась дракой, которую устроили молодожены. Им не понравилось обслуживание в местном кафе.
Причиной такого поведения жениха и невесты оказались блюда на праздничном столе, в которых посетители заметили тараканов и волосы. Не понравилось участникам торжества и то, что посуда якобы была грязная. Заказчики потребовали от администрации возвратить им деньги, потраченные на питание, но получили отказ. Далее в ход пошли кулаки: именно таким способом пермяки решили забрать деньги.
Свадьба состоялась еще в 2017 году, но слушания по этому делу прошли лишь на днях. Выяснилось, что гости избили официанта, повара и главного организатора мероприятия. В результате молодоженам удалось силой отобрать деньги в размере 7500 рублей. Теперь пару судят за кражу чужого имущества.
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