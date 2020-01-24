Дуда: Решение не ехать в Иерусалим было правильным, организаторы форума исказили историю

Президент Польши Анджей Дуда, отказавшийся от визита в Израиль на форум по случаю 75-летия освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц, считает, что его решение оказалось правильным. Об этом он 23 января сказал в интервью TVP в Давосе.

Президент напомнил, что участникам форума организаторы показали документальную ленту о событиях Второй мировой войны. При этом на картах Европы того времени Польша отсутствовала. Кроме того, в фильме ничего не было сказано о сопротивлении гитлеровцам в Польше в 1939–1945 годах.

«Организатор, фонд Моше Кантора (российский предприниматель еврейского происхождения, глава фонда «Яд Вашем». – «ГОРДОН»), просто исказил историю, полностью игнорируя участие Польши и наших солдат в борьбе с гитлеровской Германией, – заявил Дуда. – Я принял правильное решение не участвовать в форуме по Холокосту в Иерусалиме, потому что мы не должны мириться с фальсифицированным историческим посланием».

Дуда напомнил, что польские солдаты сражались с Германией как на Западном фронте, так и на Восточном, вместе с Красной армией.

При этом организаторы форума не собирались предоставлять ему слово, отметил польский президент, что ставило бы его в неловкую ситуацию.

[email protected] @AndrzejDuda: Fundacja Mosze Kantora zniekszta * ci * a histori * , pomijaj * c ca * kowicie polski udzia * w walce z hitlerowskimi Niemcami#wieszwi * cej #Auschwitz #WeRemember #Shoah #Holocaust

Zobacz wi * cej: https://t.co/XStWLdm8PX pic.twitter.com/c1NkKU6q4W

— portal tvp.info * (@tvp_info) January 23, 2020

Президент Польши Анджей Дуда также заявлял об отказе от визита на церемонию памяти жертв Холокоста, однако 21 января в телеинтервью допустил возможность посещения Иерусалима. Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина, также приглашенного на форум.

5 января Дуда, который был приглашен в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения узников лагеря Аушвиц, заявил, что отказывается от участия, потому что организаторы не хотят предоставлять ему слово. Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за недавних антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина.

21 января в телеинтервью Дуда допустил возможность посещения Иерусалима, но затем принял решение остаться на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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