Тегеран примет решение по работе с черными ящиками сбитого самолета МАУ после возвращения делегации из Киева – СНБО

Тегеран примет окончательное решение по работе с черными ящиками Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который был сбит 8 января под Тегераном, после возвращения иранской делегации из Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 января.

В релизе сказано, что сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы.

«Данилов отметил особую важность вопроса получения Украиной черных ящиков. В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований ст. 26 Чикагской конвенции и приложения 13 к ней», – говорится в сообщении.

Данилов подчеркнул, что Украина готова обеспечить исследование черных ящиков.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент МАУ Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и Французскому бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции, заявил 21 января Трюдо.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На данный момент мужчин, работающих на транспорте, намного больше, чем женщин, потому и в ДТП они по статистике попадают чаще, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин. Ранее в соцсетях подняли тему о том, что по статистике, по вине мужчин происходит гораздо больше смертельных ДТП, чем по вине женщин. «По моему мнению, хорошие […]