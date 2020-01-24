Свидетели обвинения и защиты: версии республиканцев и демократов

После того, как сенаторам удалось договориться о процедуре слушаний по импичменту президента Дональда Трампа, демократы и республиканцы готовятся к очередному раунду межпартийной борьбы по поводу вызова свидетелей на слушания.

У демократов есть список из четверых свидетелей, которые, по их словам, могли бы внести ясность в некоторые эпизоды дела об импичменте. Четверо бывших и нынешних сотрудников администрации отказались давать показания во время процесса в Палате представителей по разным причинам. Во главе списка – Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, который допустил возможность участия в процессе в Сенате в случае, если его вызовут в Конгресс с помощью повестки.

Большинство сенаторов-республиканцев по-прежнему выступает против вызова дополнительных свидетелей. Они утверждают, что сторона обвинения (демократы) должна опираться на показания 17 свидетелей, которые согласились сотрудничать со следствием, проведенным Палатой представителей. Впрочем, республиканцы тоже составили список свидетелей, показания которых им хотелось бы заслушать в ходе разбирательства; в первую очередь речь идет о Хантере Байдене, сыне бывшего вице-президента Джо Байдена.

Учитывая, что демократы контролируют только 47 из 100 мандатов в Сенате, им придется убедить четырех умеренных республиканцев принять их сторону для вызова свидетелей на следующей неделе и значительного расширения масштабов разбирательства.

«Думаю, у большинства из нас уже есть достаточно доказательств. Я готов проголосовать. Думаю, большинство людей готовы проголосовать», – говорит Марк Гарбер, профессор конституционного права в Мэрилендском университете.

Ниже – список свидетелей, показания которых хотели бы заслушать обе стороны.

Свидетели для демократов

Джон Болтон

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента Трампа. Он, вероятно, является тем свидетелем, на появлении которого демократы настаивают больше всего. Демократы утверждают, что Болтону было хорошо известно о попытках Руди Джулиани, личного юриста Дональда Трампа, заставить власти Украины расследовать действия Байденов в обмен на оказание военной помощи и переговоры в Белом доме между Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Болтон, по его собственным словам, назвал Джулиани «ручной гранатой, которая взорвет всех» и отзывался о кампании по оказанию давления на Украину как о «наркотической сделке».

Мик Малвени

Мик Малвэни, и.о. главы аппарата Белого дома. Будучи одним из приближенных к Трампу лиц, Малвэни был непосредственным свидетелем событий, лежащих в основе дела об импичменте. Демократы считают, что Малвэни был «ключевой фигурой» в кампании по оказанию давления на Украину и играл решающую роль в выполнении указа президента о заморозке оказания военной помощи Украине. Малвэни не подчинился повестке, направленной на его имя Палатой представителей. В то же время, в октябре на одной из пресс-конференций он признал тот факт, что администрация задержала помощь для оказания давления на Украину, но затем опроверг собственное заявление, настаивая на том, что никакой речи об «услуге за услугу» никогда не шло.

Роберт Блэйр и Майкл Даффи, высокопоставленные сотрудники Белого дома. Эти подчиненные Малвэни занимались передачей информации о предполагаемом распоряжении Трампа о замораживании помощи Украине. 19 июня, на следующий день после того, как Пентагон объявил о выделении Киеву помощи в объеме 250 млн долларов, Блэйр, старший советник Малвэни, отправил электронное письмо главе Административно-бюджетного управления. «Мы должны это задержать», — написал Блэйр. В тот же день Майкл Даффи, замдиректора Административно-бюджетного управления, отправил электронное письмо сотруднику Пентагона. «Президент задал нам вопрос об этом финансовом транше», – говорится в письме.

Свидетели для республиканцев

Хантер Байден. В течение всего процесса импичмента республиканцы неоднократно говорили о том, что связи Байдена-младшего с Burisma Holdings, украинской компанией, торгующей природным газом с неоднозначной репутацией, могут служить основанием для призыва Трампа провести расследование о коррупции. Демократы назвали этот призыв попыткой отвлечь внимание от неправомерных действий президента.

Джо и Хантер Байдены

Джо Байден. Трамп и его союзники утверждают, что бывший вице-президент Байден, который курировал связи с Украиной в администрации Барака Обамы, добился увольнения генпрокурора Украины, чтобы заблокировать расследование в отношении Burisma и защитить своего сына, который занимал высокооплачиваемую позицию в совете директоров украинской компании. В прошлом месяце Байден заявил, что он даст показания в Сенате в случае, если получит повестку. В то же время, комментируя сообщения в прессе о том, что демократы думают над «обменом» показаний Байдена и Болтона, бывший вице-президент в среду заявил, что не примет участие в «размене свидетелями».

Кроме того, республиканцы хотят заслушать показания Девона Арчера, члена правления Burisma, неизвестного сотрудника спецслужб, который подал знаменитую жалобу информатора, легшую в основу расследования об импичменте и Александры Чалупы, гражданки США украинского происхождения, сотрудницы Демократического национального комитета, которая находится в центре теории заговора об «украинском вмешательстве» в выборы 2016 года, продвигаемой некоторыми республиканцами.

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