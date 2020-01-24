Мнение: «Не допустить заморозки конфликта»

"Не допустить заморозки конфликта"

После Нового года, по мере приближения очередной годовщины второй версии Минских соглашений, в публичной риторике все чаще стала проявляться очевидная вещь – деятельность Зеленского и Ко в отношении войны в Донбассе все менее отличима от деятельности банды Порошенко, а «мирная риторика», которой Зеленский кормил аудиторию перед выборами, все чаще выглядит примитивным фиговым листком, призванным скрыть очевидное – нынешние власти также готовы следовать курсом, где кровь на Донбассе должна литься и далее.

Наиболее открыто эту мысль выразил министр обороны Украины Загороднюк:

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться?.. А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт».

Линия разграничения составляет 410 км, и разведение может занять годы, что Украине категорически не подходит.

Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией… Уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и всё это будет продолжаться десятилетиями».

Как нетрудно заметить из этого опуса, продолжение кровопролития на Донбассе является сознательной политикой Украины, чтобы, демонстрируя эту кровь, «держать в напряжении мировое сообщество», ведь, согласно логике Загороднюка, если прекратить огонь и развести войска, то тогда держать мировое сообщество в напряжении уже не получится, а иных рычагов давления на Донбасс, кроме его обстрелов и постоянного кровопускания, у Украины нет.

При этом риторика Загороднюка мало чем отличается от тех заявлений, которые в отношении «заморозки» войны на Донбассе делали Порошенко, Турчинов, Горбулин и другие. Расклад-то с 2014 года понятен – Россия заинтересована в «заморозке» конфликта и прекращении кровопролития, чтобы реализовать Приднестровский или Осетино-Абхазский сценарий. США и Украина в этой связи блокируют любые попытки остановить войну, потому что прекращение войны на Донбассе обострит все внутренние противоречия на Украине и сохранит для РФ стабильные зацепки для игры на украинском направлении. Поэтому российскую линию, направленную на заморозку войны, примитивно и прямолинейно торпедируют руками Порошенко или Зеленского, причем даже особо не скрывая, что Украина не заинтересована в окончании кровопролития.

Поэтому уже при «президенте мира» новый министр обороны рассказывает о нежелании прекращать войну, «слуги народа» проштамповывают русофобский закон о языке, а нацисты, как и ранее, спускаются с поводка контролирующими их спецслужбами.

При этом электорату пытаются скармливать басни о том, что Зеленский хочет быть президентом всех украинцев и надо объединять украинцев, искать общих героев. Здесь мы видим классическое расхождение слов и дел, поскольку на словах Зеленский и стоящие за ним олигархи через контролируемые СМИ пытаются продлить жизнь предвыборной агитации Зеленского, наталкивающейся на реальность его поступков и поступков его формальных подчиненных и реальных хозяев.

Вполне резонно, что в отличие от ошибки, совершенной с Порошенко, когда Москва длительное время ждала изменений в поведении, которые не наступили, кредит доверия к заверениям Зеленского о том, что он «президент мира», исчерпался куда быстрее. Горький опыт Холодной войны с США тут, конечно, играет позитивную роль. И, разумеется, в годовщину Минска-2 или, скажем, в годовщину избрания Зеленского президентом резонно будет задать вопрос, а что Зеленский сделал, чтобы реализовать свое обещание «принести мир»? Позиционная война как шла, так и идет. Фронт кровоточит каждый день. Гражданская война на Украине в различных формах продолжает тлеть, причем окружение Зеленского даже не скрывает, что ее продолжение в их интересах. И что главное, с весны 2019 года на руках Зеленского появляется все больше крови, так как именно он олицетворяет тот режим, который живет продолжающимся кровопусканием.

Отсюда и меланхоличный комментарий МИД РФ, который фактически приравнивает действия режима Зеленского к режиму Порошенко:

«Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на Юго-Востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи».

Не то, что «не спешат», а даже и не собирались замораживать войну.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/ukraina/ne-dopustit-zamorozki-konflikta/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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